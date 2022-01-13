Профессор Тестов дал прогноз по развитию ситуации с «омикроном»

Замдиректора по организационно-методической работе НМИЦ фтизиопульмонологии инфекционных болезней Минздрава России Вадим Тестов, выезжавший для изучения штамма «омикрон» в ЮАР, дал прогноз по развитию ситуации.

«Появляется серьёзная ловушка как для обывателя, так и для специалистов. Говорить о том, что «омикрон» течёт в среднем легче, это правильно, это опыт показывает», — заявил он в беседе с URA.RU.

По мнению эксперта, за счёт того, что будет масса заболевших, абсолютное число тяжёлых случаев может не уменьшиться.

Что касается групп риска, то Тестов напомнил, что это по-прежнему возрастные пациенты 60+, а также лица, страдающие хроническими заболеваниями, в том числе сахарным диабетом и сердечно-сосудистыми заболеваниями.

«Стратегия остаётся на тотальную вакцинацию», — добавил он.

Ранее врач-инфекционист доктор медицинских наук Николай Малышев в беседе с Nation News напомнил о важности соблюдения мер профилактики на фоне выявления штамма коронавируса «омикрон».