Профессор Тестов дал прогноз по развитию ситуации с «омикроном»

Короткая ссылка
Замдиректора по организационно-методической работе НМИЦ фтизиопульмонологии инфекционных болезней Минздрава России Вадим Тестов, выезжавший для изучения штамма «омикрон» в ЮАР, дал прогноз по развитию ситуации.
Профессор Тестов дал прогноз по развитию ситуации с «омикроном»
  • Gettyimages.ru

«Появляется серьёзная ловушка как для обывателя, так и для специалистов. Говорить о том, что «омикрон» течёт в среднем легче, это правильно, это опыт показывает», — заявил он в беседе с URA.RU.

По мнению эксперта, за счёт того, что будет масса заболевших, абсолютное число тяжёлых случаев может не уменьшиться.

Что касается групп риска, то Тестов напомнил, что это по-прежнему возрастные пациенты 60+, а также лица, страдающие хроническими заболеваниями, в том числе сахарным диабетом и сердечно-сосудистыми заболеваниями.

«Стратегия остаётся на тотальную вакцинацию», — добавил он.

Ранее врач-инфекционист доктор медицинских наук Николай Малышев в беседе с Nation News напомнил о важности соблюдения мер профилактики на фоне выявления штамма коронавируса «омикрон».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить