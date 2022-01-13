Профессор Тестов дал прогноз по развитию ситуации с «омикроном»
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«Появляется серьёзная ловушка как для обывателя, так и для специалистов. Говорить о том, что «омикрон» течёт в среднем легче, это правильно, это опыт показывает», — заявил он в беседе с URA.RU.
По мнению эксперта, за счёт того, что будет масса заболевших, абсолютное число тяжёлых случаев может не уменьшиться.
Что касается групп риска, то Тестов напомнил, что это по-прежнему возрастные пациенты 60+, а также лица, страдающие хроническими заболеваниями, в том числе сахарным диабетом и сердечно-сосудистыми заболеваниями.
«Стратегия остаётся на тотальную вакцинацию», — добавил он.
Ранее врач-инфекционист доктор медицинских наук Николай Малышев в беседе с Nation News напомнил о важности соблюдения мер профилактики на фоне выявления штамма коронавируса «омикрон».