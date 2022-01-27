В Тверской области прививку от COVID-19 сделали почти 640 тысяч человек

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В Тверской области прививку от коронавируса сделали 638 405 человек, в том числе 238 044 представителя старшего поколения.
В Тверской области прививку от COVID-19 сделали почти 640 тысяч человек
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает tverigrad.ru.

В регионе доступно 125 прививочных пунктов. Также работают выездные бригады.

Тем временем в Удмуртии число звонков, поступающих на горячую линию по COVID-19, выросло более чем в три раза за месяц — с 250 обращений в сутки в декабре до более 800 во второй половине января, передаёт izhlife.ru со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.

Сотрудники не только обрабатывают входящие звонки, но и обзванивают пациентов, находящихся на амбулаторном лечении и прошедших вакцинацию.

Ранее замдиректора по организационно-методической работе НМИЦ фтизиопульмонологии и инфекционных болезней Минздрава России Вадим Тестов, выезжавший для изучения штамма «омикрон» в ЮАР, дал прогноз по развитию ситуации.

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