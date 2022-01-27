Иммунолог Жемчугов высказался об обнаружении в ЮАР коронавируса NeoCoV

Доктор медицинских наук, терапевт-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям, вирусолог Владислав Жемчугов высказался об обнаружении в ЮАР коронавируса NeoCoV.

«Надо дождаться публикации официальных данных, на исследования уйдёт один-два месяца. За это время будет понятно, насколько NeoCoV контагиозен и вирулентен», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».

По его словам, важно определить, насколько NeoCoV схож с SARS-CoV-2.

Со своей стороны, профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский в беседе с «Радио 1» выразил мнение, что пока обнаруженный в ЮАР коронавирус не опасен для человека.

«Опасным он может стать, если произойдёт мутация, которая изменит белок вирусного шипа так, что он сможет хорошо «липнуть» на человеческий рецептор АСЕ2. Либо может возникнуть какая-то рекомбинация с другим коронавирусом, который тоже придаст ему это свойство», — пояснил он.

Как добавил Аграновский, таких вирусов может быть много, и они должны находиться под пристальным вниманием учёных.

Ранее появилась информация, что китайские биологи из Уханьского университета заявили об обнаружении в Южно-Африканской Республике коронавируса летучих мышей NeoCoV, который, по их оценке, может распространиться среди людей.

Как сообщило РИА Новости, в ГНЦ «Вектор» заявили, что обозначенные китайскими учёными риски в связи с коронавирусом NeoCoV носят потенциальный характер и требуют дальнейшего изучения.