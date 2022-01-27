Биолог Нетёсов прокомментировал сообщения об обнаружении в ЮАР коронавируса NeoCoV

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Молекулярный биолог доктор биологических наук Сергей Нетёсов прокомментировал сообщения об обнаружении в ЮАР коронавируса NeoCoV.
Биолог Нетёсов прокомментировал сообщения об обнаружении в ЮАР коронавируса NeoCoV
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«Дело в том, что за несколько лет были открыты десятки видов коронавирусов животных. Они были открыты в Китае, в Юго-Восточной Азии, в Африке и даже в России. Имеют значение только те из них, которые доказанно вызывают болезнь у человека», — заявил он в беседе с телеканалом «Звезда».

По его словам, ещё никто не доказал, что этот вирус может превратиться в патоген в результате одной мутации. Как пояснил Нетёсов, это лишь предположение.

Ранее появилась информация, что китайские биологи из Уханьского университета заявили об обнаружении в Южно-Африканской Республике коронавируса летучих мышей NeoCoV, который, по их оценке, может распространиться среди людей.

Как сообщило РИА Новости, в ГНЦ «Вектор» заявили, что обозначенные китайскими учёными риски в связи с коронавирусом NeoCoV носят потенциальный характер и требуют дальнейшего изучения.

Профессор вирусологии института им. Гамалеи Анатолий Альтштейн в беседе с НСН прокомментировал сообщения об обнаружении в ЮАР коронавируса NeoCoV.

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