Иммунолог Польнер предупредила об опасности самолечения при коронавирусе
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«Может начаться неконтролируемая реакция иммунной системы, которая начинает видеть «врага» в клетках собственного организма, а также вызвать цитокиновый шторм, который значительно ухудшает течение коронавирусной инфекции», — заявила врач.
Она пояснила, что после попадания вируса в организм, начинается защитная реакция иммунной системы, характеризующаяся повышением температуры, кашлем, заложенностью носа и горла.
«Поэтому принимать иммуномодулирующие препараты после выявления коронавируса нельзя ни в коем случае», — подчеркнула Польнер.
Она порекомендовала после обнаружения COVID-19 изоляцию, отдых, соблюдение питьевого режима и применение симптоматического лечения.
В случае наличия высокой температуры (выше 38,5) более пяти дней, боли в грудной клетке и одышки, нужно вызвать скорую помощь, сказала Польнер.
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