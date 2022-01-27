Иммунолог Польнер предупредила об опасности самолечения при коронавирусе

Врач-иммунолог Мария Польнер рассказала «Известиям» об опасных последствиях повысить иммунитет после обнаружения коронавируса.

«Может начаться неконтролируемая реакция иммунной системы, которая начинает видеть «врага» в клетках собственного организма, а также вызвать цитокиновый шторм, который значительно ухудшает течение коронавирусной инфекции», — заявила врач.

Она пояснила, что после попадания вируса в организм, начинается защитная реакция иммунной системы, характеризующаяся повышением температуры, кашлем, заложенностью носа и горла.

«Поэтому принимать иммуномодулирующие препараты после выявления коронавируса нельзя ни в коем случае», — подчеркнула Польнер.

Она порекомендовала после обнаружения COVID-19 изоляцию, отдых, соблюдение питьевого режима и применение симптоматического лечения.

В случае наличия высокой температуры (выше 38,5) более пяти дней, боли в грудной клетке и одышки, нужно вызвать скорую помощь, сказала Польнер.

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