Онищенко высказался об обнаружении в ЮАР коронавируса NeoCov

Бывший главный санитарный врач России, экс-депутат Госдумы Геннадий Онищенко прокомментировал сообщения об обнаружении в ЮАР коронавируса NeoCov.

«Во всём мире в национальных коллекциях находится несколько десятков различных коронавирусов, которые циркулируют в природных очагах. В основном эти коронавирусы циркулируют в популяциях мелких млекопитающих», — заявил он в беседе с ФАН.

По его словам, коронавирусы являются частью вирусологического пейзажа.

Что касается NeoCov, то о нём необходимо получить больше информации, считает Онищенко.

«Судя по той информации, которая есть сегодня о NeoCov, этот возбудитель ещё не преодолел межвидовой барьер, хотя исключить такую возможность полностью нельзя», — добавил он.

Со своей стороны, врач-инфекционист Евгений Тимаков в беседе с Life.ru отметил, что новый коронавирус пока присутствует только у летучих мышей.

«У нас столько вирусов, которые являются потенциально опасными. И этот процесс перехода от животного человеку может занять и 100 лет, а может и неделю», — заявил он.

Ранее появилась информация, что китайские биологи из Уханьского университета заявили об обнаружении в Южно-Африканской Республике коронавируса летучих мышей NeoCov, который, по их оценке, может распространиться среди людей.

Как сообщило РИА Новости, в ГНЦ «Вектор» заявили, что обозначенные китайскими учёными риски в связи с коронавирусом NeoCov носят потенциальный характер и требуют дальнейшего изучения.