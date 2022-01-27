Онищенко высказался об обнаружении в ЮАР коронавируса NeoCov
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- РИА Новости
«Во всём мире в национальных коллекциях находится несколько десятков различных коронавирусов, которые циркулируют в природных очагах. В основном эти коронавирусы циркулируют в популяциях мелких млекопитающих», — заявил он в беседе с ФАН.
По его словам, коронавирусы являются частью вирусологического пейзажа.
Что касается NeoCov, то о нём необходимо получить больше информации, считает Онищенко.
«Судя по той информации, которая есть сегодня о NeoCov, этот возбудитель ещё не преодолел межвидовой барьер, хотя исключить такую возможность полностью нельзя», — добавил он.
Со своей стороны, врач-инфекционист Евгений Тимаков в беседе с Life.ru отметил, что новый коронавирус пока присутствует только у летучих мышей.
«У нас столько вирусов, которые являются потенциально опасными. И этот процесс перехода от животного человеку может занять и 100 лет, а может и неделю», — заявил он.
Ранее появилась информация, что китайские биологи из Уханьского университета заявили об обнаружении в Южно-Африканской Республике коронавируса летучих мышей NeoCov, который, по их оценке, может распространиться среди людей.
Как сообщило РИА Новости, в ГНЦ «Вектор» заявили, что обозначенные китайскими учёными риски в связи с коронавирусом NeoCov носят потенциальный характер и требуют дальнейшего изучения.