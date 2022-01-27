Вирусолог Альтштейн прокомментировал сообщения об обнаружении в ЮАР коронавируса NeoCov

Профессор вирусологии Института имени Гамалеи Анатолий Альтштейн прокомментировал сообщения об обнаружении в ЮАР коронавируса NeoCov.

«Вероятность попадания вируса в человеческую популяцию есть, но она очень низкая, потому что существует довольно много коронавирусов летучих мышей, которые проникают через этот же рецептор, но эпидемию не вызывают», — заявил он в беседе с НСН.

Как отметил Альтштейн, изучать такие вещи нужно.

По словам эксперта, при таком опыте создания вакцин разработать вакцину против любого коронавируса — не проблема.

Со своей стороны, директор Института междисциплинарных медицинских исследований Европейского университета в Санкт-Петербурге Антон Барчук в беседе с газетой «Известия» выразил мнение, что данные о новых коронавирусах будут появляться постоянно.

«Но только результаты эпидемиологических исследований смогут сказать об их реальной опасности для человека. Такие варианты, как NeoCov, всегда есть на Земле, но невозможно точно предсказать, когда и что в них поменяется», — сказал он.

Ранее появилась информация, что китайские биологи из Уханьского университета заявили об обнаружении в Южно-Африканской Республике коронавируса летучих мышей NeoCov, который, по их оценке, может распространиться среди людей.

Как сообщило РИА Новости, в ГНЦ «Вектор» заявили, что обозначенные китайскими учёными риски в связи с коронавирусом NeoCov носят потенциальный характер и требуют дальнейшего изучения.