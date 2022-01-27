В Краснодарском крае зафиксировали 1020 случаев COVID-19 за сутки

В Краснодарском крае зафиксировали 1020 случаев коронавируса за сутки.

Об этом сообщает портал «Юга.ру» со ссылкой на региональный Минздрав.

За минувшие 24 часа лаборатории выполнили 19 618 тестов на COVID-19. Больше всего положительных результатов оказалось в Краснодаре — 417. Выписаны из больниц 56 жителей.

С начала пандемии в регионе заболели 134 594 человека.

Также стало известно, что в Ленинградской области откроют 22 дополнительных кабинета для вакцинации подростков. Таким образом, количество мест, где можно сделать прививку от коронавируса, в регионе вырастет до 159, передают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу областной администрации.

Ранее Николай Малышев, врач-инфекционист, доктор медицинских наук, профессор кафедры инфекционных болезней и эпидемиологии Московского государственного медико-стоматологического университета им. А.И. Евдокимова, высказался о мутациях коронавируса.