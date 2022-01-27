В Краснодарском крае зафиксировали 1020 случаев COVID-19 за сутки
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Об этом сообщает портал «Юга.ру» со ссылкой на региональный Минздрав.
За минувшие 24 часа лаборатории выполнили 19 618 тестов на COVID-19. Больше всего положительных результатов оказалось в Краснодаре — 417. Выписаны из больниц 56 жителей.
С начала пандемии в регионе заболели 134 594 человека.
Также стало известно, что в Ленинградской области откроют 22 дополнительных кабинета для вакцинации подростков. Таким образом, количество мест, где можно сделать прививку от коронавируса, в регионе вырастет до 159, передают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу областной администрации.
Ранее Николай Малышев, врач-инфекционист, доктор медицинских наук, профессор кафедры инфекционных болезней и эпидемиологии Московского государственного медико-стоматологического университета им. А.И. Евдокимова, высказался о мутациях коронавируса.