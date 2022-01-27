В Карелии подтвердили 520 случаев коронавируса за сутки

В Карелии подтвердили 520 случаев коронавируса за последние сутки.

Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на региональный оперативный штаб.

Общее число заболевших в республике достигло 96 211.

В моногоспиталях в настоящее время находятся 663 пациента.

Также стало известно, что в Челябинске началась вакцинация подростков от коронавируса, передаёт URA.RU со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.

«Одними из первых в регионе начали прививать от COVID подростков в Челябинске. Вакцинация в школе — дело привычное. Перед прививкой медики тщательно осмотрели подростков, изучили медкарты, измерили уровень кислорода в крови и померили давление», — отметили в пресс-службе.

Ранее Николай Малышев, врач-инфекционист, доктор медицинских наук, профессор кафедры инфекционных болезней и эпидемиологии Московского государственного медико-стоматологического университета им. А.И. Евдокимова, высказался о мутациях коронавируса.