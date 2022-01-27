В Коми зарегистрировали 623 случая COVID-19 за сутки

В Коми зарегистрировали 623 случая коронавируса за сутки.

Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на портал стопкоронавирус.рф.

Выздоровели за минувшие 24 часа 643 человека. Всего в регионе заболели 101 853 жителя.

Также стало известно, что в Пермском крае появилось более 60 амбулаторных центров диагностики и лечения ОРВИ и COVID-19, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу региональной администрации. Помощь в АКДЦ оказывают пациентам, переносящим заболевания в лёгкой форме.

Центры находятся в специальных зонах в поликлиниках и районных больницах.

Ранее Николай Малышев, врач-инфекционист, доктор медицинских наук, профессор кафедры инфекционных болезней и эпидемиологии Московского государственного медико-стоматологического университета им. А.И. Евдокимова, высказался о мутациях коронавируса.