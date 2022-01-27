В Тюменской области выявили 640 случаев COVID-19 за сутки

В Тюменской области выявили 640 случаев заболевания коронавирусом за сутки.

Об этом сообщает nashgorod.ru со ссылкой на информационный центр правительства региона.

Коечный фонд свободен на 20,6%. За последние 24 часа в области провели 14 642 исследования на COVID-19.

Также стало известно, что в Севастополе зарегистрировали 331 случай коронавируса за сутки. Из больниц выписаны 82 жителя, передаёт «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу городского правительства.

По данным Роспотребнадзора, с начала пандемии в городе заболели 56 036 человек, вылечились — 51 560.

Ранее Николай Малышев, врач-инфекционист, доктор медицинских наук, профессор кафедры инфекционных болезней и эпидемиологии Московского государственного медико-стоматологического университета им. А.И. Евдокимова, высказался о мутациях коронавируса.