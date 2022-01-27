В МИД России назвали неприемлемой мысль о войне с Украиной
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«Мы считаем неприемлемой даже мысль о войне между нашими народами», — сказал Зайцев.
Он подчеркнул, что уже неоднократно говорилось о том, что Россия не собирается ни на кого нападать.
Зайцев добавил, что без «помощи» Запада конфликт на Украине уже был бы урегулирован.
В декабре президент России Владимир Путин заявил, что российские войска дислоцированы на территории страны и никому не угрожают. В Кремле подчёркивали, что Россия не собирается ни на кого нападать.