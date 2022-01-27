В МИД России заявили, что Запад не позволяет урегулировать конфликт на востоке Украины

Заместитель директора департамента информации и печати МИД России Алексей Зайцев заявил, что без «помощи» Запада конфликт на Украине уже был бы урегулирован.

Он отметил, что некоторые западные страны пытаются рассорить народы России и Украины и создать очаг нестабильности в Европе, осложняя отношения между странами ЕС и Москвой.

«Убеждены, что без западной так называемой помощи конфликт на востоке Украины уже давно был бы урегулирован. Да и самого конфликта, начавшегося с прихода к власти националистов, скорее всего, не было бы», — сказал Зайцев.

Ранее глава самопровозглашённой Донецкой народной республики Денис Пушилин выразил мнение, что Киев уже готов к наступательным действиям в Донбассе. Он отметил необходимость готовиться к худшему сценарию развития событий.