В МИД России заявили, что Запад не позволяет урегулировать конфликт на востоке Украины

Короткая ссылка
Заместитель директора департамента информации и печати МИД России Алексей Зайцев заявил, что без «помощи» Запада конфликт на Украине уже был бы урегулирован.
В МИД России заявили, что Запад не позволяет урегулировать конфликт на востоке Украины
  • Gettyimages.ru

Он отметил, что некоторые западные страны пытаются рассорить народы России и Украины и создать очаг нестабильности в Европе, осложняя отношения между странами ЕС и Москвой.

«Убеждены, что без западной так называемой помощи конфликт на востоке Украины уже давно был бы урегулирован. Да и самого конфликта, начавшегося с прихода к власти националистов, скорее всего, не было бы», — сказал Зайцев.

Ранее глава самопровозглашённой Донецкой народной республики Денис Пушилин выразил мнение, что Киев уже готов к наступательным действиям в Донбассе. Он отметил необходимость готовиться к худшему сценарию развития событий.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить