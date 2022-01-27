В Омской области зафиксировали 651 случай COVID-19 за сутки

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В Омской области зафиксировали 651 случай коронавируса за сутки.
В Омской области зафиксировали 651 случай COVID-19 за сутки
  • AP

Об этом сообщает gorod55.ru со ссылкой на региональный Минздрав.

Вакцинацию прошли 1 086 229 жителей области, из них 833 008 получили оба компонента вакцины.

Тем временем в Самарской области распределили первую партию вакцины от COVID-19 для подростков, передаёт volga.news. «Спутник М» доставили в медучреждения Самары, Тольятти, Новокуйбышевска и Сызрани.

Сделать такую прививку можно в областной клинической больнице имени В.Д. Середавина, Новокуйбышевской ЦГБ и Сызранской городской поликлинике.

Ранее Николай Малышев, врач-инфекционист, доктор медицинских наук, профессор кафедры инфекционных болезней и эпидемиологии Московского государственного медико-стоматологического университета им. А.И. Евдокимова, высказался о мутациях коронавируса.

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