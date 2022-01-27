В ХМАО подтвердили 1934 случая коронавируса за сутки

В Ханты-Мансийском автономном округе подтвердили 1934 случая коронавируса за сутки.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на региональный департамент здравоохранения.

Госпитализированы за последние 24 часа 59 пациентов. На лечении в инфекционных отделениях и ковидных госпиталях округа находятся 832 человека.

Наличие свободного коечного фонда оценивается в 63%.

Наряду с этим стало известно, что в Севастополе развернули дополнительные места в больницах для пациентов с COVID-19.

«В городской инфекционной больнице, первой и девятой горбольницах развёрнуто 702 койки», — цитирует «Новый Севастополь» пресс-службу городского правительства.

В настоящее время в больницах находятся 459 заболевших, из них 379 — с подтверждённым коронавирусом.

Ранее Николай Малышев, врач-инфекционист, доктор медицинских наук, профессор кафедры инфекционных болезней и эпидемиологии Московского государственного медико-стоматологического университета им. А.И. Евдокимова, высказался о мутациях коронавируса.