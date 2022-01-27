В Волгоградской области зарегистрировали 821 случай коронавируса за сутки

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В Волгоградской области зарегистрировали 821 случай коронавируса за последние сутки.
В Волгоградской области зарегистрировали 821 случай коронавируса за сутки
  • AP

Об этом сообщает novostivolgograda.ru со ссылкой на региональный оперативный штаб.

Общее число заболевших в области достигло 137 686. Выздоровел 124 231 житель, в том числе 195 — за минувшие 24 часа.

Также стало известно, что в Самарской области планируют привлечь ещё около 600 студентов к борьбе с COVID-19. Как сообщает volga.news, об этом рассказали на заседании регионального Совета ректоров вузов.

В настоящее время более 1 тыс. человек, в основном студенты медицинских колледжей и вузов, являются волонтёрами.

Как уточняется, за каждым учебным заведением закрепят контакт-центры, больницы и поликлиники, которым они будут помогать.

Ранее Николай Малышев, врач-инфекционист, доктор медицинских наук, профессор кафедры инфекционных болезней и эпидемиологии Московского государственного медико-стоматологического университета им. А.И. Евдокимова, высказался о мутациях коронавируса.

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