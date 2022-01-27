В Пермском крае выявили 1714 случаев коронавируса за сутки

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В Пермском крае выявили 1714 случаев коронавируса за последние сутки.
В Пермском крае выявили 1714 случаев коронавируса за сутки
  • AP

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на Роспотребнадзор.

Всего в регионе за время пандемии заболели 175 111 жителей. В ковидных отделениях в тяжёлом состоянии находятся 163 человека.

«За прошедшие сутки выявлено 503 заболевших от 0 до 18 лет. С 24 января число новых случаев заражения COVID-19 среди детей выросло на 42% (с 211 до 503)», — заявили в региональном Минздраве.

Также стало известно, что в Ульяновской области в настоящее время развёрнуто 1278 коек для пациентов с коронавирусом. Свободный коечный фонд превышает 40%, передаёт mosaica.ru со ссылкой на областной Роспотребнадзор.

«Учитывая скорость распространения заболевания и фактически невозможность отличить симптомы от ОРВИ или гриппа, прошу особое внимание обратить на соблюдение ограничительных мер. При первых признаках болезни лучше уйти на самоизоляцию», — порекомендовал губернатор области Алексей Русских.

Ранее Николай Малышев, врач-инфекционист, доктор медицинских наук, профессор кафедры инфекционных болезней и эпидемиологии Московского государственного медико-стоматологического университета им. А.И. Евдокимова, высказался о мутациях коронавируса.

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