В Свердловской области подтвердили 1896 случаев COVID-19 за сутки

В Свердловской области подтвердили 1896 случаев коронавируса за сутки.

Об этом сообщает tagilcity.ru со ссылкой на региональный оперативный штаб. Отмечается, что больше всего заболевших — в Екатеринбурге (986 жителей).

Состояние 315 госпитализированных оценивается как тяжёлое. Уточняется, что 112 из них находятся на аппаратах ИВЛ. Из медучреждений выписаны 865 пациентов.

Также стало известно, что первая партия вакцины для подростков поступила в Самарскую область. 1920 доз распределят по медучреждениям Самары, Тольятти, Сызрани и Новокуйбышевска, передаёт ФАН со ссылкой на главу регионального Минздрава Армена Беняна. Он рассказал, что общий заказ на «Спутник М» составляет около 110 тыс. доз.

Ранее Николай Малышев, врач-инфекционист, доктор медицинских наук, профессор кафедры инфекционных болезней и эпидемиологии Московского государственного медико-стоматологического университета им. А.И. Евдокимова, высказался о мутациях коронавируса.