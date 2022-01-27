В Татарстане зарегистрировали 378 случаев COVID-19 за сутки

В Татарстане зарегистрировали 378 случаев коронавируса за сутки.

Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на федеральный оперативный штаб.

Всего в регионе за время пандемии заболели 46 618 жителей. Выздоровели 38 615 человек, в том числе 92 за минувшие 24 часа.

Также в республике стартовала вакцинация подростков, передаёт inkazan.ru со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава. Привившимся будут выдавать сертификаты после получения второго компонента препарата.

Николай Малышев, врач-инфекционист, доктор медицинских наук, профессор кафедры инфекционных болезней и эпидемиологии Московского государственного медико-стоматологического университета им. А.И. Евдокимова, высказался о мутациях коронавируса.