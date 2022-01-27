В МГУ с 7 февраля предусмотрено введение дистанционного режима обучения

В МГУ с 7 по 22 февраля предусмотрено введение дистанционной формы обучения, формат будут определять на каждом факультете отдельно.

«При реализации основных образовательных программ с 7 по 22 февраля 2022 года предусмотреть возможность реализации образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий», —говорится в тексте приказа.

Как отмечает ТАСС со ссылкой на пресс-службу вуза, МГУ не переходит на дистанционное обучение, формат будет определён на каждом факультете отдельно.

Ранее в Минобрнауки сообщили, что около 90% вузов в России осуществляют свою деятельность в смешанном формате, остальные 10% полностью перешли на дистанционный формат.

В пресс-службе столичного Департамента образования и науки заявили, что переход на дистанционное обучение в школах Москвы является крайней мерой.