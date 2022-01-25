Власти Москвы назвали переход на дистанционное обучение в школах в городе крайней мерой

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В пресс-службе столичного Департамента образования и науки заявили, что переход на дистанционное обучение в школах Москвы является крайней мерой.
Власти Москвы назвали переход на дистанционное обучение в школах в городе крайней мерой
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«Дистанционное обучение в московских школах — это крайняя мера, которую мы были вынуждены ввести, когда система здравоохранения испытывала большую нагрузку», — заявили РИА Новости в департаменте.

Отмечается, что на данный момент мощностей системы здравоохранения столицы для лечения пациентов с коронавирусом достаточно.

Ранее сообщалось, что более 20 школ Улан-Удэ с 24 января переходят на режим дистанционного обучения из-за роста заболеваемости коронавирусной инфекцией и ОРВИ среди детей.

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