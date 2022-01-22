В Улан-Удэ часть школ перевели на дистанционное обучение с 24 января

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Более 20 школ Улан-Удэ с 24 января переходят на режим дистанционного обучения из-за роста заболеваемости коронавирусной инфекцией и ОРВИ среди детей.
В Улан-Удэ часть школ перевели на дистанционное обучение с 24 января
  • РИА Новости

«В связи с увеличением количества детей с признаками респираторных заболеваний, ОРВИ и COVID-19 с 24 января 23 школы Улан-Удэ переходят на дистанционное обучение», — приводит ТАСС сообщение городской администрации.

Удаленный формат обучения будет действовать вплоть до особого распоряжения комитета по образованию региона.

Глава Якутии Айсен Николаев ранее заявил, что учеников всех классов, кроме девятых и 11-х, переводят в Якутске на дистанционное обучение. Решение было принято по итогам заседания оперштаба Якутии по недопущению распространения коронавируса.

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