В Якутске ряд школьников переведут на дистанционное обучение

Глава Якутии Айсен Николаев заявил, что учеников всех классов, кроме девятых и 11-х, переводят в Якутске на дистанционное обучение.

Об этом он сообщил в своём Telegram-канале.

Соответствующее решение было принято по итогам заседания оперштаба Якутии по недопущению распространения коронавируса.

«По итогам совещания... школы города Якутска (кроме девятых и 11-х классов) переходят на дистанционное обучение», — говорится в заявлении.

Ранее «Газета.Ru» сообщала, что в Магнитогорске принимать участие в массовых крещенских купаниях разрешили только гражданам, вакцинированным от коронавирусной инфекции.