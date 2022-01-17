В Улан-Удэ решили не организовывать купели для Крещения из-за ситуации с коронавирусом

Короткая ссылка
Власти Бурятии приняли решение не организовывать в Улан-Удэ купели для Крещения из-за сложной обстановки с коронавирусной инфекцией и выявленным штаммом «омикрон» в регионе.
В Улан-Удэ решили не организовывать купели для Крещения из-за ситуации с коронавирусом
  • © РИА Новости / Илья Наймушин

Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

«В связи с напряжённой эпидситуацией по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в республике и регистрацией случаев заболевания штаммом «омикрон»... принято решение не организовывать купели в период празднования Крещения Господня на территории города Улан-Удэ», — говорится в сообщении.

Вместе с этим отмечается, что в ряде районов республики будут организованы купели с учётом всех мер профилактики распространения COVID-19 и в местах, где вода соответствует нормативам по качеству и безопасности.

Ранее «Газета.Ru» сообщала, что в Магнитогорске принимать участие в массовых крещенских купаниях разрешили только гражданам, вакцинированным от коронавирусной инфекции.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить