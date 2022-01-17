В Улан-Удэ решили не организовывать купели для Крещения из-за ситуации с коронавирусом

Власти Бурятии приняли решение не организовывать в Улан-Удэ купели для Крещения из-за сложной обстановки с коронавирусной инфекцией и выявленным штаммом «омикрон» в регионе.

Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

«В связи с напряжённой эпидситуацией по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в республике и регистрацией случаев заболевания штаммом «омикрон»... принято решение не организовывать купели в период празднования Крещения Господня на территории города Улан-Удэ», — говорится в сообщении.

Вместе с этим отмечается, что в ряде районов республики будут организованы купели с учётом всех мер профилактики распространения COVID-19 и в местах, где вода соответствует нормативам по качеству и безопасности.

Ранее «Газета.Ru» сообщала, что в Магнитогорске принимать участие в массовых крещенских купаниях разрешили только гражданам, вакцинированным от коронавирусной инфекции.