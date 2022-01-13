В Магнитогорске к крещенским купаниям будут допускать только привитых от COVID-19
- Legion-Media
Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на администрацию города.
«Купели в Магнитогорске организованы на территории спортивного клуба «Металлург-Магнитогорск», а вход в спортивные клубы, согласно распоряжению Роспотребнадзора Челябинской области, осуществляется при предъявлении QR-кодов. Кроме того, купание является массовым мероприятием», — рассказали в администрации Магнитогорска.
Допуск к крещенским купаниям только вакцинированных граждан призван обеспечить стабильность эпидемиологической обстановки в городе, отметили в ведомстве.
Как ранее сообщал телеканал «360», в Подмосковье оборудуют 215 мест для крещенских купаний.