В Магнитогорске к крещенским купаниям будут допускать только привитых от COVID-19

В Магнитогорске принимать участие в массовых крещенских купаниях разрешили только гражданам, вакцинированным от коронавирусной инфекции.

Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на администрацию города.

«Купели в Магнитогорске организованы на территории спортивного клуба «Металлург-Магнитогорск», а вход в спортивные клубы, согласно распоряжению Роспотребнадзора Челябинской области, осуществляется при предъявлении QR-кодов. Кроме того, купание является массовым мероприятием», — рассказали в администрации Магнитогорска.

Допуск к крещенским купаниям только вакцинированных граждан призван обеспечить стабильность эпидемиологической обстановки в городе, отметили в ведомстве.

Как ранее сообщал телеканал «360», в Подмосковье оборудуют 215 мест для крещенских купаний.