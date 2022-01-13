В Магнитогорске к крещенским купаниям будут допускать только привитых от COVID-19

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В Магнитогорске принимать участие в массовых крещенских купаниях разрешили только гражданам, вакцинированным от коронавирусной инфекции.
В Магнитогорске к крещенским купаниям будут допускать только привитых от COVID-19
  • Legion-Media

Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на администрацию города.

«Купели в Магнитогорске организованы на территории спортивного клуба «Металлург-Магнитогорск», а вход в спортивные клубы, согласно распоряжению Роспотребнадзора Челябинской области, осуществляется при предъявлении QR-кодов. Кроме того, купание является массовым мероприятием», — рассказали в администрации Магнитогорска.

Допуск к крещенским купаниям только вакцинированных граждан призван обеспечить стабильность эпидемиологической обстановки в городе, отметили в ведомстве.

Как ранее сообщал телеканал «360», в Подмосковье оборудуют 215 мест для крещенских купаний.

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