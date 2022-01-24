Досрочные каникулы объявили для школьников в Ингушетии

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В Министерстве образования и науки Ингушетии заявили, что в регионе из-за ситуации с коронавирусом школьные каникулы пройдут не весной, а с 25 января по 2 февраля.
Досрочные каникулы объявили для школьников в Ингушетии
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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное ведомство.

«В соответствии с решением регионального оперативного штаба и в связи с высоким риском развития заболевания у детей... каникулы в школах перенесены на период с 25 января по 2 февраля вместо ранее установленного с 24 марта по 2 апреля», — сказал собеседник.

Уточняется, что вместе с этим студенты учреждений среднего профессионального образования, подведомственных Минобразования Ингушетии, с 25 до 28 января будут переведены на дистанционный формат обучения.

Ранее сообщалось, что более 20 школ Улан-Удэ с 24 января переходят на режим дистанционного обучения из-за роста заболеваемости коронавирусной инфекцией и ОРВИ среди детей.

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