Досрочные каникулы объявили для школьников в Ингушетии

В Министерстве образования и науки Ингушетии заявили, что в регионе из-за ситуации с коронавирусом школьные каникулы пройдут не весной, а с 25 января по 2 февраля.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное ведомство.

«В соответствии с решением регионального оперативного штаба и в связи с высоким риском развития заболевания у детей... каникулы в школах перенесены на период с 25 января по 2 февраля вместо ранее установленного с 24 марта по 2 апреля», — сказал собеседник.

Уточняется, что вместе с этим студенты учреждений среднего профессионального образования, подведомственных Минобразования Ингушетии, с 25 до 28 января будут переведены на дистанционный формат обучения.

Ранее сообщалось, что более 20 школ Улан-Удэ с 24 января переходят на режим дистанционного обучения из-за роста заболеваемости коронавирусной инфекцией и ОРВИ среди детей.