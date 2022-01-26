В Минобрнауки рассказали о формате обучения в российских вузах

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Около 90% вузов в России осуществляют свою деятельность в смешанном формате, остальные 10% полностью перешли на дистанционный формат. Об этом сообщили в Минобрнауки.
В Минобрнауки рассказали о формате обучения в российских вузах
  • РИА Новости

«В настоящее время все вузы используют дистанционный или смешанный формат обучения. Смешанный формат обучения действует в 89,4% вузов. Исключительно дистанционные образовательные технологии используют в 10,6% вузах», — приводит ТАСС заявление.

Ранее глава Тувы Владислав Ховалыг подписал указ об ограничительных мерах из-за роста заболеваемости COVID-19. В частности, школьников с первого по восьмой классы и студентов вузов перевели на дистанционное обучение.

Также вице-губернатор Санкт-Петербурга Ирина Потехина сообщила, что более 2 тыс. классов в школах города перешли на дистанционное обучение из-за ситуации с коронавирусом.

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