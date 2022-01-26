В Туве студентов перевели на дистанционное обучение из-за пандемии коронавируса

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Глава Тувы Владислав Ховалыг подписал указ об ограничительных мерах из-за роста заболеваемости COVID-19. В частности, школьников с первого по восьмой классы и студентов вузов перевели на дистанционное обучение.

«Для детей до 14 лет с 25 января по 7 февраля установлен запрет на посещение общественных мест без родителей либо законных представителей. На этот же период учеников первого—восьмого классов, студентов ссузов и вузов решено перевести на дистанционный формат обучения. Должны прекратить работу детские сады и иные дошкольные учреждения, за исключением дежурных групп», — говорится в сообщении на сайте регионального правительства.

Работодателям предписано до 1 апреля 2022 года перевести не менее 50% работников на дистанционный режим работы. 

Ранее вице-губернатор Санкт-Петербурга Ирина Потехина сообщила, что более 2 тыс. классов в школах города перешли на дистанционное обучение из-за ситуации с коронавирусом.

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