В Кировской области выявили 649 случаев COVID-19 за сутки

В Кировской области выявили 649 случаев коронавируса за сутки.

Об этом сообщает progorod43 со ссылкой на региональный оперативный штаб.

На лечении дома находятся 7999 пациентов, в больницах — 2106, из них 167 — в реанимации в тяжёлом состоянии, 17 подключены к аппаратам ИВЛ. Выписаны из больниц за последние 24 часа 132 человека.

Также стало известно, что вакцина для подростков «Спутник М» поступила в медицинские организации Челябинской области, передаёт URA.RU со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.

«Детская вакцина «Спутник М» — это младший брат «Спутника V». В ней содержится одна пятая дозировки от взрослой вакцины», — отметили в ведомстве.

Ранее Николай Малышев, врач-инфекционист, доктор медицинских наук, профессор кафедры инфекционных болезней и эпидемиологии Московского государственного медико-стоматологического университета им. А.И. Евдокимова, высказался о мутациях коронавируса.