В Подмосковье стартовала программа поддержки медиков «Приведи друга»

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв объявил о старте программы «Приведи друга», по которой медики могут получить единовременную выплату.

Об этом сообщает телеканал «360».

«Мы предлагаем всем врачам, которые работают в Подмосковье, привести своих знакомых, друзей, усилить то или иное направление, которое мы сопровождаем: узкий специалист, терапевт, педиатр, или профессиональный хирург, или онколог, уролог. Здесь есть программа «Приведи друга», — сказал Воробьёв.

Выплата по этой программе составит от 30 до 50 тыс. рублей в зависимости от оклада специалиста.

Так Воробьёв напомнил, что система здравоохранения области нуждается в новых кадрах.

Ранее «Радио 1» сообщало и об иных мерах поддержки медиков региона. Так, Андрей Воробьёв заявлял, что областным врачам положена доплата в 20 тыс. рублей, если они арендуют жильё.