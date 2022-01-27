Премьер Мишустин заявил, что данные о медотводе от вакцинации будут на портале госуслуг

Российский премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства рассказал, что информация о медицинских противопоказаниях к вакцинации от COVID-19 будет появляться в приложении «Госуслуги».

«В ближайшее время на портал будет передаваться и информация о том, что у человека есть медицинские противопоказания для вакцинации», — заявил премьер.

Он отметил, что посредством портала граждане смогут получить подтверждающий сертификат.

В настоящее время в личных кабинетах отображены данные о сделанных прививках от коронавируса и перенесённом заболевании.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что портал госуслуг будет технически готов к выдаче сертификатов привитым иностранными вакцинами и тем, кто переболел коронавирусом без обращения к врачам.

Врач-инфекционист доктор медицинских наук Николай Малышев в беседе с Nation News также напомнил о важности соблюдения мер профилактики на фоне выявления штамма коронавируса «омикрон».