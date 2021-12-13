Привившиеся зарубежной вакциной смогут в декабре получить сертификат на «Госуслугах»

Портал госуслуг в декабре будет технически готов к выдаче сертификатов привитым иностранными вакцинами и тем, кто переболел коронавирусом без обращения к врачам. Об этом заявила вице-премьер России Татьяна Голикова.

«Сейчас мы завершаем работу по гражданам, которые не обращались в медицинские организации. Я думаю, что в декабре мы его уже полностью с технической готовностью портала госуслуг завершим», — цитирует Голикову РИА Новости.

Она уточнила, что портал государственных услуг в декабре будет технически готов к выдаче сертификатов привитым иностранными вакцинами гражданам и тем, кто переболел COVID-19 без обращения в медицинские организации.

Ранее Голикова заявила, что порядка 54 млн граждан России уже оформили ковид-сертификаты через портал государственных услуг.

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