Суд продлил домашний арест обвиняемой в убийстве вдове рэпера Картрайта

Санкт-Петербургский городской суд продлил домашний арест обвиняемой в убийстве рэпера Картрайта Марии Кохал ещё на три месяца. Об этом сообщили в объединённой пресс-службе судов города.

© Александр Гальперин

РИА Новости

«Санкт-Петербургский городской суд вынес постановление о продлении меры пресечения в виде домашнего ареста Марине Кохал, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 Уголовного кодекса России («Убийство»)», — сообщается в Telegram-канале службы. 30 июля 2020 года расчленённое тело рэпера было найдено в квартире на Невском проспекте в Санкт-Петербурге, где он проживал с женой и ребёнком. Позже Кохал была задержана по подозрению в убийстве мужа, ей было предъявлено обвинение. В августе суд арестовал её.



