Суд продлил домашний арест обвиняемой в убийстве вдове рэпера Картрайта

Короткая ссылка
Санкт-Петербургский городской суд продлил домашний арест обвиняемой в убийстве рэпера Картрайта Марии Кохал ещё на три месяца. Об этом сообщили в объединённой пресс-службе судов города.
Суд продлил домашний арест обвиняемой в убийстве вдове рэпера Картрайта
  • © Александр Гальперин
  • РИА Новости

«Санкт-Петербургский городской суд вынес постановление о продлении меры пресечения в виде домашнего ареста Марине Кохал, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 Уголовного кодекса России («Убийство»)», — сообщается в Telegram-канале службы.

30 июля 2020 года расчленённое тело рэпера было найдено в квартире на Невском проспекте в Санкт-Петербурге, где он проживал с женой и ребёнком. 

Позже Кохал была задержана по подозрению в убийстве мужа, ей было предъявлено обвинение. В августе суд арестовал её.



Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить