В Карелии рассказали об участии студентов в борьбе против COVID-19

Помощь медикам в борьбе против COVID-19 в Карелии оказывают 459 студентов, которые работают во всех амбулаторно-поликлинических подразделениях.

Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

Республиканская система здравоохранения переведена в режим повышенной готовности из-за распространения штамма «омикрон». Дополнительные меры обсуждались на заседании регионального правительства.

«В целом наша медицина максимально подготовилась к новой волне эпидемии, но массовая заболеваемость не может не создать определённых проблем. Однако как республика пройдёт пандемию, будет зависеть от каждого жителя, от личной дисциплины, ответственности, понимания ситуации», — заявил глава региона Артур Парфенчиков.

Также стало известно, что с ноября службы неотложной помощи для больных коронавирусом в Самарской области отработали более 1200 вызовов, передаёт volga.news. На станциях скорой продолжают формировать дополнительные неотложные бригады.

Новая служба призвана разгрузить экстренную медслужбу и службы неотложной медпомощи поликлиник.

Ранее директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов напомнил о необходимости проконсультироваться с врачом по вопросам лечения COVID-19.