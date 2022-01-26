В Карелии рассказали об участии студентов в борьбе против COVID-19

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Помощь медикам в борьбе против COVID-19 в Карелии оказывают 459 студентов, которые работают во всех амбулаторно-поликлинических подразделениях.
В Карелии рассказали об участии студентов в борьбе против COVID-19
  • © Евгений Одиноков
  • РИА Новости

Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

Республиканская система здравоохранения переведена в режим повышенной готовности из-за распространения штамма «омикрон». Дополнительные меры обсуждались на заседании регионального правительства.

«В целом наша медицина максимально подготовилась к новой волне эпидемии, но массовая заболеваемость не может не создать определённых проблем. Однако как республика пройдёт пандемию, будет зависеть от каждого жителя, от личной дисциплины, ответственности, понимания ситуации», — заявил глава региона Артур Парфенчиков.

Также стало известно, что с ноября службы неотложной помощи для больных коронавирусом в Самарской области отработали более 1200 вызовов, передаёт volga.news. На станциях скорой продолжают формировать дополнительные неотложные бригады.

Новая служба призвана разгрузить экстренную медслужбу и службы неотложной медпомощи поликлиник.

Ранее директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов напомнил о необходимости проконсультироваться с врачом по вопросам лечения COVID-19.

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