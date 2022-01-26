Фармаколог Беспалов напомнил о необходимости проконсультироваться с врачом по вопросам лечения COVID-19

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Директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов напомнил о необходимости проконсультироваться с врачом по вопросам лечения COVID-19.
Фармаколог Беспалов напомнил о необходимости проконсультироваться с врачом по вопросам лечения COVID-19
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В беседе с НСН он отметил, что препараты, попавшие в список британских и немецких учёных, обладают серьёзными побочными эффектами.

«Коронавирус — это достаточно сложное в отношении лекарств заболевание. Совершенно точно не стоит экспериментировать с собственным здоровьем, рассчитывая на какие-то списки, кем-то опубликованные, это может навредить», — сказал Беспалов.

Ранее «ПолитЭксперт» сообщал, что за сутки в России зарегистрировали 74 692 случая коронавируса.

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