В Оренбургской области подтвердили 624 случая COVID-19 за сутки

В Оренбургской области подтвердили 624 случая коронавируса за сутки. Госпитализированы 133 жителя.

Об этом сообщает RIA56 со ссылкой на федеральный оперативный штаб.

С начала пандемии заболели 113 083 человека. Выписаны 100 692 жителя, в том числе 186 за минувшие 24 часа.

Также стало известно, что поликлиники Тюменской области получили 960 доз вакцины «Спутник М» для подростков, передаёт megatyumen.ru со ссылкой на региональный оперативный штаб.

«В первую очередь вакцинация начнётся с подростков группы риска, а также тех, кто проживает или обучается в учреждениях закрытого типа», — заявили в информационном центре правительства области.

Ранее директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов напомнил о необходимости проконсультироваться с врачом по вопросам лечения COVID-19.