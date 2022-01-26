В Оренбургской области подтвердили 624 случая COVID-19 за сутки

Короткая ссылка
В Оренбургской области подтвердили 624 случая коронавируса за сутки. Госпитализированы 133 жителя.
В Оренбургской области подтвердили 624 случая COVID-19 за сутки
  • © Виталий Тимкив
  • РИА Новости

Об этом сообщает RIA56 со ссылкой на федеральный оперативный штаб.

С начала пандемии заболели 113 083 человека. Выписаны 100 692 жителя, в том числе 186 за минувшие 24 часа.

Также стало известно, что поликлиники Тюменской области получили 960 доз вакцины «Спутник М» для подростков, передаёт megatyumen.ru со ссылкой на региональный оперативный штаб.

«В первую очередь вакцинация начнётся с подростков группы риска, а также тех, кто проживает или обучается в учреждениях закрытого типа», — заявили в информационном центре правительства области.

Ранее директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов напомнил о необходимости проконсультироваться с врачом по вопросам лечения COVID-19.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить