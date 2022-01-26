В Кировской области зарегистрировали 498 случаев COVID-19 за сутки

В Кировской области зарегистрировали 498 случаев коронавируса за сутки.

Об этом сообщает progorod43 со ссылкой на региональный оперативный штаб.

На лечении в больницах находятся 1929 пациентов. Дома от COVID-19 лечатся 6982 человека, от ОРВИ и гриппа — 14 464.

Также стало известно, что Удмуртия получит дополнительно почти 22,2 млн рублей на лекарства от коронавируса. Всего в регионы направят более 20 млрд рублей, передаёт ИА «Удмуртия» со ссылкой на сайт правительства России.

Ранее директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов напомнил о необходимости проконсультироваться с врачом по вопросам лечения COVID-19.