В Кировской области зарегистрировали 498 случаев COVID-19 за сутки
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- РИА Новости
Об этом сообщает progorod43 со ссылкой на региональный оперативный штаб.
На лечении в больницах находятся 1929 пациентов. Дома от COVID-19 лечатся 6982 человека, от ОРВИ и гриппа — 14 464.
Также стало известно, что Удмуртия получит дополнительно почти 22,2 млн рублей на лекарства от коронавируса. Всего в регионы направят более 20 млрд рублей, передаёт ИА «Удмуртия» со ссылкой на сайт правительства России.
Ранее директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов напомнил о необходимости проконсультироваться с врачом по вопросам лечения COVID-19.