В Кировской области зарегистрировали 498 случаев COVID-19 за сутки

Короткая ссылка
В Кировской области зарегистрировали 498 случаев коронавируса за сутки.
В Кировской области зарегистрировали 498 случаев COVID-19 за сутки
  • © Алексей Майшев
  • РИА Новости

Об этом сообщает progorod43 со ссылкой на региональный оперативный штаб.

На лечении в больницах находятся 1929 пациентов. Дома от COVID-19 лечатся 6982 человека, от ОРВИ и гриппа — 14 464.

Также стало известно, что Удмуртия получит дополнительно почти 22,2 млн рублей на лекарства от коронавируса. Всего в регионы направят более 20 млрд рублей, передаёт ИА «Удмуртия» со ссылкой на сайт правительства России.

Ранее директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов напомнил о необходимости проконсультироваться с врачом по вопросам лечения COVID-19.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить