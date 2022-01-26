Фигурант дела о нападении на вдову Градского признал вину
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- РИА Новости
«Он полностью признал вину», — передаёт ТАСС заявление адвоката.
По его словам, фигурант объяснил мотив своих действий желанием подзаработать.
«Он раскаивается и готов сотрудничать со следствием», — добавил Чевычалов.
Ранее Наро-Фоминский суд Московской области арестовал мужчину, задержанного по подозрению в разбойном нападении на Марину Коташенко, вдову певца Александра Градского.
Как сообщил RT источник в правоохранительных органах, подозреваемый ранее был осуждён на год за дачу взятки полицейскому.
16 января стало известно, что в Подмосковье ограбили вдову Градского.
По предварительной информации, сумма ущерба — 100 млн рублей.