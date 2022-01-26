Фигурант дела о нападении на вдову Градского признал вину

Подозреваемый в разбойном нападении на Марину Коташенко, вдову певца Александра Градского, Умеджон Жабборов признал вину в содеянном в полном объёме. Об этом сообщил его адвокат Игорь Чевычалов.

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РИА Новости

«Он полностью признал вину», — передаёт ТАСС заявление адвоката. По его словам, фигурант объяснил мотив своих действий желанием подзаработать. «Он раскаивается и готов сотрудничать со следствием», — добавил Чевычалов. Ранее Наро-Фоминский суд Московской области арестовал мужчину, задержанного по подозрению в разбойном нападении на Марину Коташенко, вдову певца Александра Градского. Как сообщил RT источник в правоохранительных органах, подозреваемый ранее был осуждён на год за дачу взятки полицейскому. 16 января стало известно, что в Подмосковье ограбили вдову Градского. По предварительной информации, сумма ущерба — 100 млн рублей.