Источник: один из подозреваемых в нападении на вдову Градского ранее был осуждён
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- РИА Новости
По его словам, в 2017 году мужчина пытался откупиться, когда его поймали на продаже алкоголя ночью. Находясь под следствием, он полностью признал вину, а затем отбывал наказание в колонии общего режима.
Также известно, что у подозреваемого в ограблении есть жена и ребёнок.
Ранее МВД сообщило о задержании подозреваемого в ограблении Марины Коташенко.
Как заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк, им оказался мужчина 1994 года рождения.
16 января стало известно, что в Подмосковье ограбили вдову Градского.
По предварительной информации, сумма ущерба — 100 млн рублей.