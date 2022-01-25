Источник: один из подозреваемых в нападении на вдову Градского ранее был осуждён

Один из подозреваемых в нападении на Марину Коташенко, вдову певца Александра Градского, ранее был осуждён на год за дачу взятки полицейскому. Об этом RT сообщил источник в правоохранительных органах.

По его словам, в 2017 году мужчина пытался откупиться, когда его поймали на продаже алкоголя ночью. Находясь под следствием, он полностью признал вину, а затем отбывал наказание в колонии общего режима.

Также известно, что у подозреваемого в ограблении есть жена и ребёнок.

Ранее МВД сообщило о задержании подозреваемого в ограблении Марины Коташенко.

Как заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк, им оказался мужчина 1994 года рождения.

16 января стало известно, что в Подмосковье ограбили вдову Градского.

По предварительной информации, сумма ущерба — 100 млн рублей.

Полиция возбудила уголовное дело по статье о разбое.