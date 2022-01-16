РИА Новости: в Подмосковье неизвестные ограбили вдову Градского

В Подмосковье ограбили вдову певца Александра Градского. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

globallookpress.com

© Anatoly Lomokhov

«Сегодня вечером совершено разбойное нападение на Марину Коташенко, вдову Градского», — приводит агентство сообщение. По предварительной информации, сумма ущерба — 100 млн рублей. Градский скончался 28 ноября в возрасте 72 лет.