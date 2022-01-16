РИА Новости: в Подмосковье неизвестные ограбили вдову Градского
В Подмосковье ограбили вдову певца Александра Градского. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
- globallookpress.com
- © Anatoly Lomokhov
«Сегодня вечером совершено разбойное нападение на Марину Коташенко, вдову Градского», — приводит агентство сообщение.
По предварительной информации, сумма ущерба — 100 млн рублей.
Градский скончался 28 ноября в возрасте 72 лет.
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