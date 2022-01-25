Задержан подозреваемый в ограблении вдовы Градского

Задержан подозреваемый в ограблении Марины Коташенко, вдовы Александра Градского.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, мужчина был задержан на станции метро «Менделеевская» при помощи камер распознавания лиц.

В МВД России подтвердили, что полицейскими задержан один из предполагаемых участников разбойного нападения на женщину в Наро-Фоминском городском округе.



«Им оказался ранее судимый мужчина 1994 года рождения», — заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Ранее в СМИ появилась информация, что в Подмосковье ограбили вдову певца Александра Градского.

По предварительной информации, сумма ущерба — 100 млн рублей.

Полиция возбудила уголовное дело по статье о разбое.