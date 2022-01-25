Задержан подозреваемый в ограблении вдовы Градского

Короткая ссылка
Задержан подозреваемый в ограблении Марины Коташенко, вдовы Александра Градского.
Задержан подозреваемый в ограблении вдовы Градского
  • Gettyimages.ru

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, мужчина был задержан на станции метро «Менделеевская» при помощи камер распознавания лиц.

В МВД России подтвердили, что полицейскими задержан один из предполагаемых участников разбойного нападения на женщину в Наро-Фоминском городском округе.

«Им оказался ранее судимый мужчина 1994 года рождения», — заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Ранее в СМИ появилась информация, что в Подмосковье ограбили вдову певца Александра Градского

По предварительной информации, сумма ущерба — 100 млн рублей.

Полиция возбудила уголовное дело по статье о разбое.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить