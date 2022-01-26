В Подмосковье арестовали подозреваемого в нападении на вдову Градского

Наро-Фоминский суд Московской области арестовал мужчину, задержанного по подозрению в разбойном нападении на Марину Коташенко, вдову певца Александра Градского.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

«Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании в отношении Жабборова меры пресечения в виде содержания под стражей на месяц», — отметили в пресс-службе.

Отмечается, что заседание суда проходило в закрытом для журналистов режиме.

Ранее МВД сообщило о задержании подозреваемого в ограблении Марины Коташенко.

Как заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк, им оказался мужчина 1994 года рождения.

Как сообщил RT источник в правоохранительных органах, подозреваемый ранее был осуждён на год за дачу взятки полицейскому.

16 января стало известно, что в Подмосковье ограбили вдову Градского.

По предварительной информации, сумма ущерба — 100 млн рублей.