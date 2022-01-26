Невролог Беленко рассказала о причинах боли в шее

Невролог Елена Беленко рассказала о причинах боли в шее.

«Когда появляется боль в шее, на первый взгляд может показаться, что всё достаточно просто. В большинстве случаев пациенты считают, что проблемы с шеей связаны исключительно с патологией позвоночника», — цитирует эксперта сайт «Аргументы и Факты».

На уровне шеи вдоль позвоночника проходит часть вегетативной симпатической цепочки, состоящей из нескольких узлов.

«Таким образом, при возникновении дисфункции, нарушении работы нервного узла происходит рефлекторное увеличение мышечного тонуса, что будет сопровождаться дискомфортом, тяжестью в этой области. Со временем повышенный мышечный тонус переходит в стойкий спазм, появляется ощущение боли», — уточнила Беленко.

По её словам, у шейных вегетативных узлов есть важная задача — сохранить высокую продуктивность головного мозга. Как отметила невролог, стресс может вызвать напряжение в работе нервного центра на уровне шеи, а потом, даже если стресса уже не будет, его последствия останутся, что способно привести и к стойкому спазму мышц шеи.

Таким образом, добавила Беленко, боль в шее — один из первых сигналов о том, что нервная система находится в состоянии напряжения.

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