МВД просит арестовать подозреваемого в нападении на вдову Градского

Следователи Министерства внутренних дел попросили суд отправить под стражу подозреваемого в разбойном нападении на вдову певца Александра Градского Марину Коташенко.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу Наро-Фоминского суда Московской области.

«В суд поступило ходатайство следствия об избрании в отношении Жабборова меры пресечения в виде содержания под стражей», — отметили в пресс-службе.

Ранее МВД сообщило о задержании подозреваемого в ограблении Марины Коташенко.

Как заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк, им оказался мужчина 1994 года рождения.

Как сообщил RT источник в правоохранительных органах, подозреваемый ранее был осуждён на год за дачу взятки полицейскому.

16 января стало известно, что в Подмосковье ограбили вдову Градского.

По предварительной информации, сумма ущерба — 100 млн рублей.