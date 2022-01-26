МВД просит арестовать подозреваемого в нападении на вдову Градского
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Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу Наро-Фоминского суда Московской области.
«В суд поступило ходатайство следствия об избрании в отношении Жабборова меры пресечения в виде содержания под стражей», — отметили в пресс-службе.
Ранее МВД сообщило о задержании подозреваемого в ограблении Марины Коташенко.
Как заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк, им оказался мужчина 1994 года рождения.
Как сообщил RT источник в правоохранительных органах, подозреваемый ранее был осуждён на год за дачу взятки полицейскому.
16 января стало известно, что в Подмосковье ограбили вдову Градского.
По предварительной информации, сумма ущерба — 100 млн рублей.