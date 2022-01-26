В ХМАО подтвердили 1113 случаев COVID-19 за сутки

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В Ханты-Мансийском автономном округе подтвердили 1113 случаев коронавируса за сутки.
В ХМАО подтвердили 1113 случаев COVID-19 за сутки
  • © Александр Гальперин
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на региональный Департамент здравоохранения.

«В инфекционных госпиталях Югры на 26 января лечение проходят 773 пациента. За минувшие сутки госпитализированы 55 человек», — заявили в ведомстве.

Также стало известно, что в Тюменском муниципальном районе принято решение перевести на дистанционное обучение учеников Винзилинской, Московской и Червишевской школ. Удалёнка продлится до 4 февраля 2022 года, передаёт megatyumen.ru со ссылкой на районную администрацию.

Мониторинг заболевших детей проходит ежедневно.

Ранее Николай Малышев, врач-инфекционист, доктор медицинских наук, профессор кафедры инфекционных болезней и эпидемиологии Московского государственного медико-стоматологического университета им. А.И. Евдокимова, высказался о мутациях коронавируса.

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