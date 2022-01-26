В ХМАО подтвердили 1113 случаев COVID-19 за сутки
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- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на региональный Департамент здравоохранения.
«В инфекционных госпиталях Югры на 26 января лечение проходят 773 пациента. За минувшие сутки госпитализированы 55 человек», — заявили в ведомстве.
Также стало известно, что в Тюменском муниципальном районе принято решение перевести на дистанционное обучение учеников Винзилинской, Московской и Червишевской школ. Удалёнка продлится до 4 февраля 2022 года, передаёт megatyumen.ru со ссылкой на районную администрацию.
Мониторинг заболевших детей проходит ежедневно.
Ранее Николай Малышев, врач-инфекционист, доктор медицинских наук, профессор кафедры инфекционных болезней и эпидемиологии Московского государственного медико-стоматологического университета им. А.И. Евдокимова, высказался о мутациях коронавируса.