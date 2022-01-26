В ХМАО подтвердили 1113 случаев COVID-19 за сутки

В Ханты-Мансийском автономном округе подтвердили 1113 случаев коронавируса за сутки.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на региональный Департамент здравоохранения.

«В инфекционных госпиталях Югры на 26 января лечение проходят 773 пациента. За минувшие сутки госпитализированы 55 человек», — заявили в ведомстве.

Также стало известно, что в Тюменском муниципальном районе принято решение перевести на дистанционное обучение учеников Винзилинской, Московской и Червишевской школ. Удалёнка продлится до 4 февраля 2022 года, передаёт megatyumen.ru со ссылкой на районную администрацию.

Мониторинг заболевших детей проходит ежедневно.

Ранее Николай Малышев, врач-инфекционист, доктор медицинских наук, профессор кафедры инфекционных болезней и эпидемиологии Московского государственного медико-стоматологического университета им. А.И. Евдокимова, высказался о мутациях коронавируса.