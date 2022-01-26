В Омской области зарегистрировали 625 случаев COVID-19 за сутки

В Омской области зарегистрировали 625 случаев коронавируса за сутки. Выписаны 254 жителя.

Об этом сообщает gorod55.ru со ссылкой на региональный Минздрав.

Общее число заболевших в регионе достигло 138 777. Коллективный иммунитет оценивается в 70,5%.

Прививку сделали 1 082 578 человек. Оба компонента вакцины получили 832 445 омичей.

Также стало известно, что в Ростовскую область поступила первая партия вакцины для подростков, передаёт ФАН со ссылкой на управление информационной политики региона. На данный момент доставлено 2400 доз. Вакцину распределит Минздрав по городам и районам области.

Ранее Николай Малышев, врач-инфекционист, доктор медицинских наук, профессор кафедры инфекционных болезней и эпидемиологии Московского государственного медико-стоматологического университета им. А.И. Евдокимова, высказался о мутациях коронавируса.