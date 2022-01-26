В Татарстане выявили 367 случаев COVID-19 за сутки

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В Татарстане выявили 367 случаев коронавируса за последние сутки. Госпитализированы 37 пациентов.
В Татарстане выявили 367 случаев COVID-19 за сутки
  • © Илья Питалев
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Реальное время».

Всего в республике заболели 46 240 жителей. Выписаны 38 523 человека, включая 113 за минувшие 24 часа.

Также стало известно, что срок карантина для лиц, контактировавших с больными COVID-19, сокращён до семи дней, передают «Дни.ру» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы. Как уточнили в столичном оперштабе, новые правила вступают в силу с 26 января.

Ранее Николай Малышев, врач-инфекционист, доктор медицинских наук, профессор кафедры инфекционных болезней и эпидемиологии Московского государственного медико-стоматологического университета им. А.И. Евдокимова, высказался о мутациях коронавируса.

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