Татарстан получит более 63 млн рублей на лекарства против COVID-19

Короткая ссылка
Татарстан получит более 63 млн рублей из федерального бюджета на лекарства против COVID-19 для пациентов, проходящих лечение дома.
Татарстан получит более 63 млн рублей на лекарства против COVID-19
  • © Константин Михальчевский
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на распоряжение, подписанное премьер-министром России Михаилом Мишустиным.

Всего из резервного фонда правительства России на препараты для больных коронавирусом направлено дополнительно свыше 20 млрд рублей.

Также стало известно, что в Тамбовскую область доставили первую партию вакцины от COVID-19 для подростков. Поступило 480 доз, передаёт «Тамбовский курьер».

Ранее Николай Малышев, врач-инфекционист, доктор медицинских наук, профессор кафедры инфекционных болезней и эпидемиологии Московского государственного медико-стоматологического университета им. А.И. Евдокимова, высказался о мутациях коронавируса.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить