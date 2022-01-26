Татарстан получит более 63 млн рублей на лекарства против COVID-19

Татарстан получит более 63 млн рублей из федерального бюджета на лекарства против COVID-19 для пациентов, проходящих лечение дома.

Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на распоряжение, подписанное премьер-министром России Михаилом Мишустиным.

Всего из резервного фонда правительства России на препараты для больных коронавирусом направлено дополнительно свыше 20 млрд рублей.

Также стало известно, что в Тамбовскую область доставили первую партию вакцины от COVID-19 для подростков. Поступило 480 доз, передаёт «Тамбовский курьер».

Ранее Николай Малышев, врач-инфекционист, доктор медицинских наук, профессор кафедры инфекционных болезней и эпидемиологии Московского государственного медико-стоматологического университета им. А.И. Евдокимова, высказался о мутациях коронавируса.