Татарстан получит более 63 млн рублей на лекарства против COVID-19
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- РИА Новости
Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на распоряжение, подписанное премьер-министром России Михаилом Мишустиным.
Всего из резервного фонда правительства России на препараты для больных коронавирусом направлено дополнительно свыше 20 млрд рублей.
Также стало известно, что в Тамбовскую область доставили первую партию вакцины от COVID-19 для подростков. Поступило 480 доз, передаёт «Тамбовский курьер».
Ранее Николай Малышев, врач-инфекционист, доктор медицинских наук, профессор кафедры инфекционных болезней и эпидемиологии Московского государственного медико-стоматологического университета им. А.И. Евдокимова, высказался о мутациях коронавируса.