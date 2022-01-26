В Нижегородской области подтвердили 1511 случаев коронавируса за сутки

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В Нижегородской области подтвердили 1511 случаев коронавируса за последние сутки.
В Нижегородской области подтвердили 1511 случаев коронавируса за сутки
  • © Алексей Майшев
  • РИА Новости

Об этом сообщает newsnn.ru со ссылкой на портал стопкоронавирус.рф.

С начала пандемии в регионе заболели 245 516 жителей. Из больниц выписаны 225 042 человека, в том числе 199 — за минувшие 24 часа.

Наряду с этим стало известно, что в Москве пункты тестирования, расположенные в вестибюлях пяти станций метро и на территории двух ТПУ, переезжают в офисы «Мои документы» и торговые центры, передаёт «Утро.ру» со ссылкой на портал мэра и правительства.

Такое решение принято в связи с большим потоком пассажиров в часы пик и невозможностью обеспечить комфортные условия сдачи экспресс-теста.

Ранее Николай Малышев, врач-инфекционист, доктор медицинских наук, профессор кафедры инфекционных болезней и эпидемиологии Московского государственного медико-стоматологического университета им. А.И. Евдокимова, высказался о мутациях коронавируса.

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