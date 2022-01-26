В Тамбовской области зарегистрировали 266 случаев коронавируса за сутки

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В Тамбовской области зарегистрировали 266 случаев коронавируса за последние сутки.
В Тамбовской области зарегистрировали 266 случаев коронавируса за сутки
  • © Илья Питалев
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Тамбовский курьер» со ссылкой на региональный оперативный штаб.

Общее число заболевших в области достигло 65 854, вылечившихся — 59 576. В больницах находятся 558 пациентов, на карантине дома — 4640.

Также стало известно, что число заболевших COVID-19 детей выросло в Москве в 14 раз за две недели, передаёт Newinform со ссылкой на сайт Депздрава.

«Важно, что примерно половина госпитализируемых с COVID-19 детей — это переводы из других больниц, где они проходили плановое лечение по другим заболеваниям», — отмечается в сообщении.

В связи с этим принято решение о закрытии плановой госпитализации в детские больницы на три недели. Экстренная помощь будет оказываться в полном объёме.

Ранее Николай Малышев, врач-инфекционист, доктор медицинских наук, профессор кафедры инфекционных болезней и эпидемиологии Московского государственного медико-стоматологического университета им. А.И. Евдокимова, высказался о мутациях коронавируса.

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